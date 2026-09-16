Heidelberg Materials-Aktie stabil trotz Aus für Zementwerk in Ranville

Heidelberg Materials plant angesichts der schwachen Baunachfrage in Frankreich die Schließung des Zementwerks Ranville in der Normandie.

Der Schritt sei Teil der laufenden Umstrukturierungen im europäischen Produktionsnetz, bei der das Klinkerangebot an die veränderte Nachfrage angepasst werde, erklärte der Baustoffkonzern. Betroffen von der geplanten Schließung sind 87 Mitarbeiter.

Die Heidelberg Materials-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,07 Prozent im Plus bei 149,15 Euro.

DJG/rio/cln

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