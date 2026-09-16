Heidelberg Materials Aktie
WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047
|Schwache Baunachfrage
|
16.09.2026 12:08:00
Heidelberg Materials-Aktie stabil trotz Aus für Zementwerk in Ranville
Der Schritt sei Teil der laufenden Umstrukturierungen im europäischen Produktionsnetz, bei der das Klinkerangebot an die veränderte Nachfrage angepasst werde, erklärte der Baustoffkonzern. Betroffen von der geplanten Schließung sind 87 Mitarbeiter.
Die Heidelberg Materials-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,07 Prozent im Plus bei 149,15 Euro.
DJG/rio/cln
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