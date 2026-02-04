WACKER CHEMIE Aktie

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

Emissionszertifikate 04.02.2026 10:35:00

Heidelberg Materials-Aktie tiefrot: Emissionsthema belastet - Chemiewerte wie BASF und LANXESS gefragt

Heidelberg Materials-Aktie tiefrot: Emissionsthema belastet - Chemiewerte wie BASF und LANXESS gefragt

Ein Bericht im "Handelsblatt" über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die EU hat am Mittwoch je nach Branche unterschiedliche Auswirkungen.

Mit minus 5,83 Prozent auf 222,80 Euro im XETRA-Handel davon belastet wurde am Morgen die Aktie von Heidelberg Materials, während viele Titel aus dem Chemiebereich davon profitierten. BASF stiegen zuletzt 3,90 Prozent auf 49,25 Euro, daneben legen LANXESS 5,99 Prozent auf 18,92 Euro zu, WACKER CHEMIE geht es 6,15 Prozent auf 73,30 Euro nach oben und Evonik gewinnen 4,72 Prozent auf 13,99 Euro.

In dem Medienbericht heißt es unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten, die EU-Kommission wolle ihr wichtigstes Klimaschutzinstrument, den Europäischen Emissionshandel (ETS), abschwächen. Geplant sei, über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen kostenlose Zertifikate auszugeben, um energieintensive Unternehmen wie etwa aus der Chemiebranche zu entlasten.

Heidelberg Materials dagegen litt unter der Nachricht - laut Händlern, weil Anleger zuletzt darauf gesetzt hätten, dass der Zementkonzern ein Vorreiter dabei sei, die Produktion emissionsfrei zu machen. Dies wollten sich die Heidelberger eigentlich teuer bezahlen lassen, argumentierte der Börsianer. Die Aktien hatten erst vor wenigen Tagen ein Rekordhoch über der 240-Euro-Marke erreicht, während die Chemiebranche schon lange schlecht dasteht. Erst im Dezember hatte ihr Branchenindex ein Tief seit 2022 erreicht.

FRANKFURT (dpa-AFX)

