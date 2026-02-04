WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Emissionszertifikate
|
04.02.2026 10:35:00
Heidelberg Materials-Aktie tiefrot: Emissionsthema belastet - Chemiewerte wie BASF und LANXESS gefragt
In dem Medienbericht heißt es unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten, die EU-Kommission wolle ihr wichtigstes Klimaschutzinstrument, den Europäischen Emissionshandel (ETS), abschwächen. Geplant sei, über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen kostenlose Zertifikate auszugeben, um energieintensive Unternehmen wie etwa aus der Chemiebranche zu entlasten.
Heidelberg Materials dagegen litt unter der Nachricht - laut Händlern, weil Anleger zuletzt darauf gesetzt hätten, dass der Zementkonzern ein Vorreiter dabei sei, die Produktion emissionsfrei zu machen. Dies wollten sich die Heidelberger eigentlich teuer bezahlen lassen, argumentierte der Börsianer. Die Aktien hatten erst vor wenigen Tagen ein Rekordhoch über der 240-Euro-Marke erreicht, während die Chemiebranche schon lange schlecht dasteht. Erst im Dezember hatte ihr Branchenindex ein Tief seit 2022 erreicht.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|73,05
|6,56%