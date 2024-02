Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der vergleichbare Umsatz des Baustoffkonzerns liege unter den Erwartungen, wogegen das operative Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung übertreffe, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Für 2024 sei das Management nach eigener Aussage optimistisch und erwarte, dass die Talsohle an den Endmärkten erreicht sei.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 11:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 86,86 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 0,99 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 289 737 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 7,3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzkennzahlen wird am 22.03.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.