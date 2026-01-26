Heidelberg Materials Aktie

Positive Analyse 26.01.2026 10:16:38

Heidelberg Materials-Aktie weiterhin auf Rekordfahrt

Heidelberg Materials-Aktie weiterhin auf Rekordfahrt

Die Aktien von Heidelberg Materials haben am Montagmorgen mit fast 242 Euro einen Höchststand erreicht.

Im laufenden Jahr liegen die Papiere des Baustoffkonzerns fast 8 Prozent im Plus, nachdem sie 2025 schon 87 Prozent gewonnen hatten.

Analystin Elodie Rall von JPMorgan geht vor allem für die Anbieter schwerer Baustoffe wie Heidelberg, Holcim und CRH recht optimistisch in die bevorstehende Berichtssaison, wie sie in einem Kommentar schrieb. Sie dämpft zwar die Erwartungen an offensive Ausblicke, die den Markterwartungen weiteren Auftrieb geben. Dies begründet sie allerdings mit der üblicherweise konservativen Planung der drei. Untermauern dürften die Ausblicke die Markterwartungen jedenfalls.

Heidelberg Materials legt Ende März den Geschäftsbericht vor.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

