Heidelberg Materials Aktie
WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047
|Zukunftsinvestition
|
30.04.2026 14:57:00
Heidelberg Materials-Aktie wenig bewegt: Konzern setzt auf autonome Transportlösungen
Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in einem Steinbruch in Texas sollen autonome Transportsysteme an weiteren Steinbrüche in den US-Bundesstaaten Indiana und Texas sowie in Australien in New South Wales sowie Western Australia zum Einsatz kommen, wie der Baustoffkonzern mitteilte.
In Deutschland ist ein Pilotprojekt mit einem autonomen Radlader in Norddeutschland geplant. Im Laufe des Jahres 2026 würden insgesamt rund 30 fahrerlose Fahrzeuge in Betrieb gehen. Bestehende Flotten könnten mit der Technologie nachgerüstet werden, hieß es.Die Heidelberg Materials-Aktie zeigt sich via XETRA am Donnerstag zeitweise 0,08 Prozent tiefer bei 186,05 Euro.
DJG/rio/hab
DOW JONES
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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