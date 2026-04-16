Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Analyse im Blick
|
16.04.2026 10:28:48
Heidelberg Materials-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei vom Wetter geprägt gewesen, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Anfang Mai. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:12 Uhr 0,3 Prozent auf 188,45 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 19,40 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33 187 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 15,5 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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