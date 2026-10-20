Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 210 auf 206 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsbedingungen für die Baustoffhersteller in den USA seien angesichts hoher Hypothekenzinsen und nicht verkaufter Immobilien durchwachsen, schrieb Jon Bell in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. In Deutschland helle sich die Stimmung weiter auf, und auch in Großbritannien sehe es besser aus. Das Vertrauen in Frankreich sei indes trotz einer zunehmenden Bautätigkeit brüchig.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:16 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 143,20 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 43,85 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40 847 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 34,5 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET





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