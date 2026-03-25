Heidelberg Materials-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Analyst Tom Zhang beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit wetterbedingten Einflüssen auf den europäischen Zementsektor. Im ersten Quartal sei das kalte Wetter von Bedeutung gewesen. Er glaubt, dass Heidelberg Materials und Buzzi Unicem davon besonders betroffen sind, während er in Vicat relativ betrachtet eher einen Gewinner sieht.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:57 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 181,35 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 39,51 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 181 154 Heidelberg Materials-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 18,7 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:12 / GMT



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