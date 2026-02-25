Heidelberg Materials-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Der Umsatz liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebitda) aber nur um ein Prozent darunter, schrieb Anthony Codling in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das lege den Schluss nahe, dass der Transformationsbeschleuniger Wirkung zeige.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:42 Uhr um 3,0 Prozent auf 194,70 EUR nach. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 19,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 311 672 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 12,7 Prozent.

