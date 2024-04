Heidelberg Materials schließt zwei Werke in Frankreich: Fokus auf Dekarbonisierung - Aktie etwas leichter

Im Zuge der Dekarbonisierung will Heidelberg Materials France zwei Werke in Beffes und Villiers-au-Bouin schließen.

Der Schritt soll im Oktober 2025 erfolgen und das Zementportfolio auf CO2-ärmere Produkte ausrichten, wie der Baustoffeproduzent mitteilte.

Heidelberg Materials verzeichne aber auch einen deutlichen Absatzrückgang bei Zement aufgrund der konjunkturbedingt schwachen Baunachfrage in Frankreich. Für alle betroffenen Beschäftigten würden nun sozialverträgliche Lösungen gesucht, darunter auch Versetzungsangebote an andere Standorte innerhalb des Unternehmens in Frankreich.

Die Aktie von Heidelberg Materials bewegt sich im XETRA-Handel um 0,28 Prozent abwärts auf 99,18 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)