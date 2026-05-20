Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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20.05.2026 11:52:42

Heidelberg Materials startet letzte Tranche des Aktienrückkaufs

DOW JONES--Heidelberg Materials wird sein vor mehr als zwei Jahren in Gang gesetztes Aktienrückkaufprogramm am Donnerstag wieder aufnehmen. Die Käufe im Rahmen der dritten und letzten Tranche mit einem Volumen von 448 Millionen Euro beginnen am 21. Mai und laufen bis maximal 15. Dezember, wie der Baustoffkonzern jetzt mitteilte. Auf Basis des Schlusskurses vom Dienstag könnte Heidelberg Materials dabei maximal 1,51 Prozent des Grundkapitals erwerben. Der DAX-Konzern hatte im Februar 2024 angekündigt, bis Ende 2026 für insgesamt 1,2 Milliarden Euro eigene Aktien am Markt zurückkaufen zu wollen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 05:52 ET (09:52 GMT)

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