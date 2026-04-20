Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
20.04.2026 08:45:38
Heidelberg Materials übernimmt Mehrheit an türkischer Akcansa
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials wird Mehrheitseigner des türkischen Zement- und Baustoffherstellers Akcansa. Heidelberg Materials habe dem Kauf eines Anteils von 39,72 Prozent an Akcansa vom türkischen Konzern Sabanci zugestimmt, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Montag in Heidelberg mit. Damit erhöhe sich die Beteiligung auf 79,44 Prozent. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung will das Management die Präsenz in der wachstumsstarken türkischen Marmara-Region deutlich stärken. Hierdurch könnten erhebliche operative, kommerzielle und logistische Synergien erschlossen werden, heißt es weiter.
Akcansa betreibt laut Mitteilung drei Zementwerke, 26 Transportbetonwerke, fünf Steinbrüche für Zuschlagstoffe und fünf Zementterminals an fünf Häfen in den wachstumsstarken Regionen Marmara, Ägäis und am Schwarzen Meer./err/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|17.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|191,10
|-2,13%