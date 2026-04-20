Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.04.2026 08:45:38

Heidelberg Materials übernimmt Mehrheit an türkischer Akcansa

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials wird Mehrheitseigner des türkischen Zement- und Baustoffherstellers Akcansa. Heidelberg Materials habe dem Kauf eines Anteils von 39,72 Prozent an Akcansa vom türkischen Konzern Sabanci zugestimmt, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Montag in Heidelberg mit. Damit erhöhe sich die Beteiligung auf 79,44 Prozent. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung will das Management die Präsenz in der wachstumsstarken türkischen Marmara-Region deutlich stärken. Hierdurch könnten erhebliche operative, kommerzielle und logistische Synergien erschlossen werden, heißt es weiter.

Akcansa betreibt laut Mitteilung drei Zementwerke, 26 Transportbetonwerke, fünf Steinbrüche für Zuschlagstoffe und fünf Zementterminals an fünf Häfen in den wachstumsstarken Regionen Marmara, Ägäis und am Schwarzen Meer./err/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberg Materials

mehr Analysen
17.04.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
15.04.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Heidelberg Materials 191,10 -2,13% Heidelberg Materials

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen