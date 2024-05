Heidelberg Materials übertrifft trotz Gewinnrückgang Erwartungen

Heidelberg Materials hat wegen rückläufiger Absatzmengen in allen Geschäftsbereichen zu Jahresbeginn weniger operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr.

Eine positive Preisdynamik auf dem amerikanischen Markt konnte dies teilweise ausgleichen, so dass der Baustoffkonzern die Erwartungen des Marktes übertraf. Die Prognose wurde bestätigt.

Im ersten Quartal verbuchte Heidelberg Materials einen Gewinn aus dem laufenden Geschäft vor Abschreibungen von 542 Millionen Euro - 2,6 Prozent weniger als im Vorjahr, aber über dem Analystenkonsens von 535 Millionen Euro. Der Umsatz sank um 8,3 Prozent auf 4,49 Milliarden Euro - auf vergleichbarer Basis ein Minus von 8,1 Prozent. Analysten hatten hier mit 4,78 Milliarden Euro gerechnet. Die entsprechende Marge stieg um 70 Basispunkte auf 12,1 Prozent.

Für 2024 bestätigte Heidelberg Materials das Ziel eines Gewinns aus dem laufenden Geschäft zwischen 3,0 und 3,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehe weiter davon aus, "dass sich die Nachfrage im Bausektor auf niedrigem Niveau zunehmend stabilisieren wird", hieß es in der Mitteilung.

Aktienrückkauf startet

Heidelberg Materials will das im Februar angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm im laufenden Quartal nach der Hauptversammlung am 16. Mai starten. Das teilte der Baustoffriese bei Vorstellung der Zahlen zum ersten Quartal mit. Aktien im Gesamtvolumen von bis zu 1,2 Milliarden Euro sollen an der Börse zurückgekauft werden.

Im XETRA-Handel geht es für die Aktie von Heidelberg Materials zeitweise 0,16 Prozent auf 97,60 Euro nach oben.

FRANKFURT (Dow Jones)