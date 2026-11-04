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04.11.2026 07:04:38

Heidelberg Materials wächst weiter - Jahresziele bestätigt

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im dritten Quartal von einer Nachfrageerholung profitiert. Umsatz und Ergebnisse legten zu. "Die sich im zweiten Quartal abzeichnende Wachstumsdynamik hat sich im dritten Quartal nochmals beschleunigt.", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut einer Mitteilung. Dabei habe sich vor allem Europa stark entwickelt, während in Nordamerika das Wachstum anhielte. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.

Für 2026 peilt das Unternehmen wie zuletzt ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 3,4 bis 3,65 Milliarden Euro an. Im dritten Quartal legte das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 8,7 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro zu. Analysten hatten mit einem weniger starken Anstieg gerechnet. Zum besseren Ergebnis hätten etwa der Sparkurs, Preiserhöhungen sowie eine stetige Nachfrageerholung beigetragen. Der Umsatz kletterte um 10,4 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro. Zum Ergebnis unter dem Strich machte der Konzern keine Angaben./mne/stk

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13:17 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:11 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
12:22 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:40 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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