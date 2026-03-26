Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
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26.03.2026 07:34:38
Heidelberg Materials will mehr Dividende zahlen - Gewinnziel für 2026 bestätigt
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials will nach einem Rekordergebnis mehr an seine Aktionäre ausschütten. Für das Jahr 2025 soll eine Dividende von 3,60 Euro je Aktie gezahlt werden, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in seinem Geschäftsbericht mitteilte. Das sind 30 Cent mehr als im Vorjahr. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hatten im Schnitt allerdings mehr auf dem Zettel. Das Unternehmen hatte bereits im Februar vorläufige Jahreszahlen vorgelegt und einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Beides bestätigte das Unternehmen./mne/zb
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