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16.07.2026 06:31:29
Heidelberg Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Heidelberg Pharma hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Pharma -0,140 EUR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,4 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3525,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Pharma einen Umsatz von 0,1 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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