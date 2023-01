HeidelbergCement-Aktie etwas höher: Platzierung von erster Nachhaltigkeits-Anleihe erfolgreich

Heidelberg Materials hat wie angekündigt eine erste Anleihe platziert, deren Verzinsung an die Entwicklung der spezifischen CO2-Emissionen pro Tonne zementartigem Material bis 2026 und 2030 geknüpft ist.

Platziert wurde am Freitag ein Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro, wobei die Anleihe 4,6-fach überzeichnet war, wie der Baustoffkonzern in Heidelberg mitteilte. Das Unternehmen will seine spezifischen CO2-Emissionen bei der Herstellung von einer Tonne zementartigem Material bis 2030 gegenüber dem Referenzjahr 2021 um rund 30 Prozent auf 400 Kilogramm senken.

Auf XETRA zeigt sich die Aktie von HeidelbergCement zeitweise um 0,17 Prozent höher bei 59,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)