HeidelbergCement-Aktie etwas niedriger: Kooperation zwischen Heidelberg Materials und Kanada bei CO2-Abscheidung

Die Technologie ist als "Carbon Capture, Usage and Storage" oder CCUS bekannt.

Die "Net-Zero"-Anlage am Heidelberg-Materials-Standort Edmonton soll bis Ende 2026 in Betrieb genommen werden und jährlich mehr als 1 Million Tonnen CO2 abscheiden - oder voraussichtlich bis zu 95 Prozent der gesamten CO2-Emissionen des Werks, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die kanadische Regierung verpflichtet sich zu Investitionen in den Bau der Anlage.

Bereits 2024 wird Heidelberg Materials in Brevik in Norwegen eine CCUS-Anlage in Betrieb nehmen. Dies ist zwar die weltweit erste in der Zementindustrie, aber noch nicht CO2-neutral: Die Anlage wird die Hälfte der jährlichen Emissionen des Werks abscheiden und speichern.

Im XETRA-Handel notieren die HeidelbergCement-Papiere zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 65,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)