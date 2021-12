HeidelbergCement-Aktie fester: HeidelbergCement verkauft Geschäft in Sierra Leone

Es sei eine Vereinbarung zur Veräußerung des Tochterunternehmens Sierra Leone Cement Corporation Ltd an die Diamond Cement Group unterzeichnet worden, teilte HeidelbergCement mit, nannte aber keine finanziellen Details. HeidelbergCement ist zu 50 Prozent an dem Unternehmen beteiligt und hat die volle Management-Verantwortung.

Der Verkauf umfasse ein Mahlwerk mit zwei Zementmühlen und liegt in Sierra Leones Hauptstadt Freetown. Das Werk verfüge über eine Jahreskapazität von rund 500.000 t Zement. Die Veräußerung ist laut HeidelbergCement Teil des kontinuierlichen Programms zur Portfolio-Optimierung und Margenverbesserung im Rahmen der 'Beyond 2020'-Strategie des Konzerns. Das Unternehmen will sich in Westafrika weiter auf seine Kernmärkte in Ghana, Liberia, Togo, Burkina Faso, Benin und Gambia konzentrieren.

Auf XETRA steigt das Papier von HeidelbergCement am Mittwoch zeitweise um 2,16 Prozent auf 60,42 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)