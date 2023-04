HeidelbergCement-Aktie in Rot: Heidelberg Materials mit großer Übernahme in den USA

Das US-Unternehmen mit 20 Standorten und mehr als 500 Beschäftigten beliefere mehr als 800 Betonwerke in 13 Bundesstaaten mit Flugasche, teilte der DAX -Konzern am Montag mit. Mit der Übernahme stärke Heidelberg Materials die Präsenz auf dem schnell wachsenden Markt für Zementprodukte im Südosten der USA, sagte Heidelberg -US-Chef Chris Ward laut Mitteilung. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die HeidelbergCement-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,09 Prozent auf 69,00 Euro.

HEIDELBERG/LEXINGTON (dpa-AFX)