HeidelbergCement-Aktie verliert: Heidelberg Materials übernimmt Mick George

Heidelberg Materials baut das Geschäft um das Recycling von Bau- und Abbruchabfällen in Europa mit einer Übernahme aus.

Der im DAX notierte Konzern HeidelbergCement kauft laut Mitteilung die im Osten Großbritanniens ansässige Mick George. Die Mick George Group erzielt mit etwa 1.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 220 Millionen britische Pfund. Das Unternehmen sei auf Massenaushub- und Erdbau-Dienste, Abbrucharbeiten und die umweltschonende Abfallbeseitigung spezialisiert. Einen Kaufpreise nannte Heidelberg Materials nicht.

Die Akquisition werde die Position von Heidelberg Materials im Bereich zirkulärer, also kreislauffähiger, Produkte "erheblich stärken" und das bestehende Geschäft mit Zuschlagstoffen und Transportbeton in Großbritannien ergänzen, hießt es in der Mitteilung. Heidelberg Materials, bisher unter dem Namen Heidelbergcement bekannt, erweitere das Angebot im britischen Markt um eine "bedeutende" Recycling-Plattform.

Die Übernahme soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Die HeidelbergCement-Aktie verliert via XETRA zwischenzeitlich 1,19 Prozent auf 5,48 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)