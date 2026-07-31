HeidelbergCement India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HeidelbergCement India lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 INR gegenüber 2,13 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HeidelbergCement India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,28 Milliarden INR im Vergleich zu 5,98 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at