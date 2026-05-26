HeidelbergCement India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HeidelbergCement India stellte am 25.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HeidelbergCement India ein EPS von 2,23 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat HeidelbergCement India im vergangenen Quartal 6,46 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HeidelbergCement India 6,12 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,60 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 6,30 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,91 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,71 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 23,30 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte HeidelbergCement India einen Umsatz von 21,49 Milliarden INR eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 6,38 INR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 23,22 Milliarden INR, befunden.

Redaktion finanzen.at