09.02.2026 06:31:29
HeidelbergCement India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HeidelbergCement India stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,230 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,78 Prozent auf 5,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
