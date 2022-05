HeidelbergCement kauft 6 Transportbetonwerke in Tschechien

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Rahmen seines Programms zur Portfolio-Optimierung erwirbt der Baustoffkonzern HeidelbergCement im Osten Tschechiens sechs Transportbetonwerke und eine Sandgrube. Die zugekauften Werke beliefern Kunden in und um die zweitgrößte Stadt Brünn, wie es in der Mitteilung heißt. HeidelbergCement betreibt künftig 80 Transportbetonwerke in Tschechien und zwei in der Slowakei.