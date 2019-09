HeidelbergCement kauft in Nordamerika zu

Das Zementwerk Keystone ist seit 1928 in Betrieb und beliefert die Märkte in Pennsylvania, New Jersey und New York mit losem und Sackzement. Das Werk hat eine Kapazität von 1,1 Millionen Tonnen Zement im Jahr, wie HeidelbergCement mitteilte. Der Kaufpreis beträgt 151 Mio US-Dollar frei von liquiden Mitteln und Verbindlichkeiten.

"Mit seinem modernisierten Ofen, einem soliden Kundenstamm und großen Kalksteinreserven ist das Zementwerk Keystone eine hervorragende strategische Ergänzung für HeidelbergCement in Nordamerika und ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Zementpräsenz in diesem Schlüsselmarkt", wird HeidelbergCement-CEO Bernd Scheifele in der Mitteilung zitiert.

