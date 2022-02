HeidelbergCement springt an DAX-Spitze - so geht es nach den Zahlen weiter

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach starken vorläufigen Zahlen führt HeidelbergCement den DAX am Dienstag an. Der Baustoffkonzern hat die Erwartungen übertroffen und legt an der Börse im frühen Handel rund vier Prozent zu. Auch bei den Experten kommen die Zahlen gut an, der Fokus liegt allerdings bereits auf dem Ausblick.Das operative Ergebnis habe positiv überrrascht, meint etwa Analystin Elodie Rall von JPMorgan. Allerdings hatte der Markt die Erwartungen bereits nach unten geschraubt. Ihre Einstufung lautet auch weiterhin „Underweight“ mit Kursziel 57 Euro.Vorsichtig bleibt auch Glynis Johnson von Jefferies. Das operative Ergebnis sei unerwartet gestiegen, untermauert sie. Doch entscheidend für die Kursentwicklung bleibe der Ausblick auf das laufende Jahr. Die Einstufung lautet deshalb vorerst weiter „Hold“ mit Kursziel 64,90 Euro.