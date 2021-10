Heidelbergcement verkauft Geschäfte in Spanien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baustoffkonzern Heidelbergcement hat sich von Geschäften in Spanien getrennt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er Vereinbarungen zum Verkauf seines Geschäfts mit Zuschlagstoffen und Transportbeton in den Regionen Katalonien, Madrid und Asturien sowie seines Transportbetongeschäfts auf den Balearen an unterschiedliche Verkäufer getroffen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Verkauf sei Teil des Programms zur Portfolio-Optimierung und Margenverbesserung im Rahmen der Strategie "Beyond 2020", so der Konzern.

October 04, 2021