Heidelberger Druck: So geht es nach den CEO-Aussagen weiter

Zu den stärksten Werten im SDAX zählt am Montag im frühen Handel Heidelberger Druck. Der Druckmaschinen- und Wallboxen-Hersteller löst sich damit weiter von den jüngsten Tiefs, als die Aktie sich dem branchenübergreifenden Ausverkauf von Tech-Titeln nicht entziehen konnte. Im Fokus stehen nun die Aussagen von CEO Rainer Hundsdörfer.Richtig überraschend kamen die Worte des Konzernchefs nicht. So zeigt sich bereits seit Jahren, dass sich das klassische Geschäft mit Werbedruck auf dem absteigenden Ast befindet. Aussichtsreicher ist der Verpackungsdruck, der etwa vom stark wachsenden E-Commerce profitiert.Viel spannender ist aber ohnehin der Bereich E-Mobilität. Hier hat sich der Konzern mit den Wallboxen bereits eine starke Marktposition erarbeitet. Dass Hundsdörfer dieses Geschäft weiter ausbauen will, ist naheliegend und sinnvoll. Auch Überlegungen über neue Investoren oder einen Börsengang waren erwartet worden. Klar ist: Wird der Bereich abgespalten, dürfte die Bewertung deutlich höher liegen als der derzeitige Wert des Gesamtkonzerns – das könnte den Aktienkurs in den kommenden Monaten weiter antreiben.Heidelberger Druck hat im vergangenen Jahr bereits eine Rally aufs Parkett gelegt. Doch bei der Aktie ist noch deutlich mehr drin. Anleger können weiter zugreifen und auf höhere Kurse setzen.