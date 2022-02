Heidelberger Druck-Aktie: Heidelberger Druckmaschinen auf Erholungskurs - konkretisierte Umsatzprognose

Dabei hilft auch der fortgesetzte Konzernumbau. Der Auftragsbestand lag zum Ende des dritten Geschäftsquartals per Ende Dezember über dem Niveau von vor der Pandemie, teilte das SDAX -Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen am Mittwoch in Heidelberg mit. Das Unternehmen konkretisierte nun die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 (bis Ende März) auf 2,1 Milliarden Euro. Bisher hatte das Management mindestens zwei Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die operative Ergebnismarge (Ebitda-Marge) wird weiterhin in einer Bandbreite von 7 bis 7,5 Prozent erwartet.

HEIDELBERG (dpa-AFX)