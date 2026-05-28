Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|Erholung
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28.05.2026 13:36:26
Heidelberger Druck-Aktie klettert an SDAX-Spitze: Spannung vor dem Bilanztermin
Gewinnwarnung sitzt noch im Kurs
Mitte April hatte Heidelberg eine Ad-hoc-Mitteilung an den Markt geschickt: Die bereinigte EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2025/2026 liegt nach vorläufigen Zahlen bei rund 6,6 Prozent, angepeilt war eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 7,1 Prozent. Als Gründe nennt das Unternehmen den abrupten Einbruch der Kundennachfrage infolge des Iran-Konflikts ab Ende Februar, anhaltenden Währungsgegenwind sowie vorgezogene Investitionen in das neue Verteidigungsgeschäft. Seit dem 15. April befindet sich die Aktie im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum gut 21 Prozent verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt knapp 19 Prozent.
Rüstungssparte als zweischneidiges Signal
Das neue Joint Venture ONBERG hat seinen Betrieb in Brandenburg an der Havel aufgenommen. Eine Heidelberger Tochtergesellschaft hält 49 Prozent der Anteile, die Mehrheit liegt beim amerikanisch-israelischen Partner Ondas Autonomous Systems. Gemeinsam fertigen sie Abwehrsysteme gegen feindliche Drohnen. Warburg Research bestätigte nach der Gewinnwarnung die Einstufung "Hold" ohne Kurszielkorrektur und sieht Heidelberger Druckmaschinen strategisch auf Kurs, betont aber die konjunkturellen Risiken durch das geopolitische Umfeld. Der Rüstungseinstieg weckt Fantasie und belastet die kurzfristige Marge zugleich.
Technische Erholung nach Liniensignal
Am 27. Mai überwand die Aktie die 20-Tage-Linie nach oben, nachdem sie diese einen Tag zuvor nach unten durchbrochen hatte. Auf Jahressicht steht für die Aktie noch immer ein Minus von gut 29 Prozent zu Buche, gemessen am 52-Wochen-Hoch liegt der Kursabstand bei knapp 49 Prozent. Das heutige Plus baut auf einem tiefen Ausgangsniveau auf.
Bilanztermin am 10. Juni
Am 10. Juni veröffentlicht Heidelberger Druckmaschinen den geprüften Jahresfinanzbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr. Dann entscheidet sich, wie der Markt die operative Entwicklung nach den vorläufigen Signalen einordnet, insbesondere ob die Marge von 6,6 Prozent bestätigt wird und ob der Vorstand ein klares Bild zur künftigen Auftragslage liefert.
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
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