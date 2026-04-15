Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|Prognosesenkung
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15.04.2026 21:30:00
Heidelberger Druck rudert zurück - Profitabilität schwächer als erwartet - Aktie verliert
Das am 31. März beendete Geschäftsjahr werde nach vorläufigen Zahlen voraussichtlich mit einer um Sondereinflüsse bereinigten operativen Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 6,6 Prozent abgeschlossen, teilte das SDAX-Unternehmen am Mittwochabend Heidelberger Druckmaschinen mit. Die bisherige Prognose sah hingegen eine gegenüber dem Vorjahr mit 7,1 Prozent verbesserte bereinigte Marge vor. Das Umsatzziel werde aber währungsbereinigt erreicht und auch der Auftragseingang habe den Trend der Abschlussquartale vorangegangener Jahre fortgesetzt.
Gründe für den Dämpfer bei der Profitabilität seien unter anderem zeitlich vorgezogene Aufwendungen für neue Geschäftsfelder außerhalb des Kerngeschäfts, insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Verteidigung. Hinzu komme eine nochmals deutlich abgeschwächte Investitionsbereitschaft unter anderem als Folge des Ende Februar begonnenen Iran-Konflikts und ein auch im vierten Quartal ungünstiger Produktmix.
Die Aktie von Heidelberger Druck bricht auf Tradegate mehr als zehn Prozent ein.
HEIDELBERG (dpa-AFX)
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