Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Heidelberger Druckmaschinen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

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Führungswechsel 18.08.2026 09:32:39

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie verliert: Christoph Burkhard übernimmt Finanzressort

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie verliert: Christoph Burkhard übernimmt Finanzressort

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat einen neuen Finanzvorstand gefunden.

Der 62-jährige Christoph Burkhard soll das Amt zum 1. Oktober übernehmen, wie Heidelberger Druckmaschinen am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Er folgt Volker Herdin, der dann in den Ruhestand gehen wird. Burkhardt ist derzeit noch Finanzchef des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson, dieses Amt hat er zum 31. August niedergelegt. Davor war er Finanzvorstand beim Windturbinenbauer Nordex.

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,06 Prozent tiefer bei 1,40 Euro.

/nas/stk

HEIDELBERG (dpa-AFX)

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