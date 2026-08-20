Heidelberger Druckmaschinen öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Heidelberger Druckmaschinen äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 EUR gegenüber -0,040 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 404,0 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 13,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberger Druckmaschinen 466,0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at