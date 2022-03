HeidelCement-Aktie springt an: HeidelbergCement-Großaktionär greift in großem Stil bei Aktien zu

Der Großaktionär Ludwig Merckle hat seinen Anteil am Baustoffkonzern HeidelbergCement leicht aufgestockt.

Merckle habe über die Spohn Cement Beteiligungen GmbH Aktien für rund 20,2 Millionen Euro erworben, geht am Mittwoch aus einer Stimmrechtsmitteilung hervor. Der Durchschnittspreis je Papier habe bei rund 50,50 Euro gelegen. Insgesamt erwarb Merckle damit rund 400 000 Aktien und erhöhte damit seinen Anteil am Unternehmen leicht. Merckle hält an HeidelbergCement mehr als ein Viertel und ist damit mit Abstand der größte Aktionär.

Die HeidelCement-Aktie steigt via XETRA zeitweise 5,98 Prozent auf 54,56 Euro.

HEIDELBERG (dpa-AFX)