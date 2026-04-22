Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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22.04.2026 23:32:18
Heidi O’Neill, Formerly of Nike, Will Be New Lululemon’s New CEO
Heidi O’Neill will join the maker of yoga pants and other athletic clothing in September.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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