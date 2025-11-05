Heidrick Struggles International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Heidrick Struggles International hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,710 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 327,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 282,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at