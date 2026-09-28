Romande Energie Aktie

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WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

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28.09.2026 11:00:13

HEIG-VD and Romande Energie working more closely together to promote innovation and the green transition

Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous
HEIG-VD and Romande Energie working more closely together to promote innovation and the green transition

28.09.2026 / 11:00 CET/CEST

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Press release (PDF)

Contact for media representatives    
Michèle Cassani    
Spokesperson    
     
Phone: +41 (0)21 802 95 67    
Email: michele.cassani@romande-energie.ch  

End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: Romande Energie SA
Rue de Lausanne
1110 Morges
Switzerland
E-mail: info@romande-energie.ch
Internet: https://www.romande-energie.ch/
ISIN: CH1263676327
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2406272

 
End of News EQS News Service

2406272  28.09.2026 CET/CEST

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