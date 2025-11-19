Aviation Holdings Group Aktie
Heights Capital Walks From Archer Aviation: What It Means for Investors
Heights Capital Management recently disclosed a complete exit from Archer Aviation Inc. (NYSE:ACHR), with a transaction value of approximately $25.09 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, 2025, Heights Capital Management sold all 2,312,285 shares of Archer Aviation during the third quarter. The move eliminated a position previously valued at approximately $25.09 million.Heights Capital Management fully exited Archer Aviation, removing a position that previously represented 6.2% of 13F assets; post-trade, the holding is zero percent of AUM.
