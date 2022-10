Heil: 'Fachkräftesicherung ist eine Schicksalsfrage für unser Land'

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Verabschiedung der Fachkräftestrategie der Bundesregierung hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die hohe Bedeutung von Fortschritten bei dem Thema betont. "Fachkräftesicherung ist eine Schicksalsfrage für unser Land, für unseren Wohlstand und somit auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt", sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das Bundeskabinett will die Fachkräftestrategie an diesem Mittwoch verabschieden.

"In diesen Zeiten wird noch einmal schmerzlich deutlich, dass Deutschland Fachkräfte braucht", sagte Heil. Zur Fachkräftestrategie gehöre, dass Deutschland mehr Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen wolle. So werde die Regierung im Herbst Eckpunkte für ein moderneres Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorlegen, kündigte Heil an.

"Zum anderen müssen wir auf die Potenziale in unserem eigenen Land schauen wie zum Beispiel junge Menschen ohne Ausbildung, Mütter und Väter, die unfreiwillig in Teilzeit arbeiten oder Beschäftigte, die den Anschluss an neue Technologien verpasst haben", sagte Heil weiter./bw/DP/zb