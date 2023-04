Heil sieht Arbeitsmarkt weiter in guter Verfassung

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Lage am Arbeitsmarkt ungeachtet eines deutlicher als erwarteten saisonbereinigten Anstiegs der Arbeitslosigkeit im April positiv bewertet. "Trotz der verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung im ersten Quartal dieses Jahres befindet sich der Arbeitsmarkt weiterhin in einer guten Verfassung", betonte er. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt hatte, erhöhte sich die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 24.000, nachdem sie im März um revidiert 19.000 zugenommen hatte. Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen um 8.000 auf 2,586 Millionen.

Heil betonte, im Vergleich zum Vorjahresmonat sei die Arbeitslosigkeit jedoch um rund 280.000 Personen gestiegen, was in erster Linie auf ukrainische Geflüchtete zurückgehe. "Dennoch erleben wir einen stabilen Arbeitsmarkt in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld", betonte der Arbeitsminister. Erfreulich sei die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, die weiterhin wachse und mit mehr als 34,6 Millionen Personen beachtlich sei.

"Die verhaltene Entwicklung des Arbeitsmarktes schlägt sich allerdings in der Langzeitarbeitslosigkeit nieder", erklärte er. Hier werde vor allem deutlich, dass rund zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen über keine Berufsausbildung verfügten. Deshalb sei es richtig, dass die Regierung mit dem neuen Bürgergeld mehr auf Weiterbildung und Qualifizierung anstatt auf Vermittlung in Helferjobs setze.

(Mitarbeit: Hans Bentzien)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2023 05:45 ET (09:45 GMT)