Heil will Entwurf für Bürgergeld-Reform im Sommer vorlegen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will im Sommer einen Gesetzentwurf für das angekündigte Bürgergeld an der Stelle des heutigen Hartz-IV-Systems vorlegen. Das teilte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag mit. In der zweiten Jahreshälfte solle die "sehr große" Reform im Parlament beraten und beschlossen werden, sagte Heil vor den Abgeordneten. "Wir müssen aus den Schützengräben der letzten 16 Jahre der Debatte um Hartz IV heraus."

Die sogenannte Hartz-IV-Reform war im Wesentlichen am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. "Wir wollen Hartz IV überwinden", sagte Heil. Das heutige Sozialgesetzbuch II sei "wahrscheinlich eines der bürokratischsten Gesetze, das es gibt"./bw/DP/stw