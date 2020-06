Heil will Tönnies für zivilrechtliche Schäden haften lassen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Fleischkonzern Tönnies wird nach Überzeugung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für Schäden in Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in Rheda-Wiedenbrück haften müssen. Heil sagte am Sonntagabend im Bild-Talk "Die richtigen Fragen": "Es muss eine zivilrechtliche Haftung des Unternehmens geben. Es geht nicht, dass man die Gewinne privat einstreicht. Wenn man durch Regelverstöße so etwas auslöst, muss man auch haften."

Unterstützung erhielt Heil von FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg und dem Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Teuteberg sagte: "Für das, was man beziffern kann, sollte die Familie Tönnies einstehen." Dies gelte auch für die Bundeswehreinsätze, wenn es "einen direkten Zusammenhang zu seinem Betrieb und seinem Verhalten gibt". Hofreiter ging noch einen Schritt weiter: "Wenn er (Tönnies) die Entschuldigung ernst meint, würde er die Kosten aus seinem Privatvermögen tilgen - nicht aus dem Firmen-Vermögen. Der Mann besitzt viele Millionen".

Ungeachtet der großen Belastung durch den Corona-Ausbruch geht Heil nicht davon aus, dass Tönnies mit Mitteln aus den staatlichen Rettungsschirmen unterstützt werden muss: "Da ist in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld verdient worden."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte unterdessen in der Rheinischen Post ein entschlossenes Handeln zur Eindämmung des Virus-Ausbruchs beim Fleischfabrikanten Tönnies. "Jetzt gilt es, jeden regionalen Ausbruch umgehend einzudämmen und die Infektionsketten zu unterbrechen", sagte Spahn der Zeitung. Deswegen müsse angeordnete Quarantäne dringend durchgesetzt werden. "Nur mit entschlossenem Handeln vor Ort in Ostwestfalen kann ein Übergreifen auf ganz Deutschland verhindert werden", sagte Spahn.

June 22, 2020 01:07 ET (05:07 GMT)