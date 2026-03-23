Heilongjiang A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Heilongjiang A veröffentlichte am 21.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heilongjiang A -0,150 CNY je Aktie generiert.

Heilongjiang A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 980,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,660 CNY. Im Vorjahr waren 0,610 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 5,23 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Heilongjiang A 5,34 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at