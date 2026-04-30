Heilongjiang A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Heilongjiang A hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,33 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heilongjiang A 0,300 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,54 Prozent auf 1,05 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 955,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at