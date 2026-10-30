Heilongjiang A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Heilongjiang A hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,17 CNY. Im letzten Jahr hatte Heilongjiang A einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent auf 1,24 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,09 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at