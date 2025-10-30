Heilongjiang A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Heilongjiang A hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heilongjiang A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,09 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,26 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at