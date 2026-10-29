Heilongjiang Heihua hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Heilongjiang Heihua hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,37 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Heilongjiang Heihua 2,15 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at