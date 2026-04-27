Heilongjiang Heihua präsentierte Quartalsergebnisse

Heilongjiang Heihua hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,12 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2,04 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at