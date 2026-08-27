Heilongjiang Heihua: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Heilongjiang Heihua hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Heilongjiang Heihua 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,49 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,34 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at